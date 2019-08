Dresden

Am frühen Dienstagmorgen haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Einbrecher an der Hans-Sachs-Straße festgenommen. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Er hatte gegen 2 Uhr zwei Männer beobachtet, die Gegenstände aus einem Firmengebäude an der Kleiststraße trugen. Die hinzugerufenen Beamte stellten fest, dass in einen Band-Probenraum eingebrochen worden war. Gitarren, andere Instrumente, Boxen und weitere Technik hatten die Diebe mitgenommen.

Kurze Zeit später entdeckten Polizisten einen Teil des Diebesgutes in einem Keller. In der dazugehörigen Wohnung fanden sie den 23-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Deutschen und seinen noch unbekannten Komplizen wegen Einbruchsdiebstahls.

Von ttr