Dresden

In der Nacht zum Montag haben Diebe eine schwarze Suzuki aus einer Garage an der Liebstädter Straße gestohlen. Dabei durchtrennten die Täter das Torschloss, um in die Garage zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Die Maschine ist erstmals 1997 zugelassen worden und hat einen Wert von circa 2.500 Euro.

Von heh