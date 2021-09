Dresden

Gegen 21.30 Uhr wurde in einer Tiefgarage an der Basteistraße bemerkt, dass ein Porsche Carrera sich nicht mehr an seinem richtigen Platz befindet. Dreiste Diebe drangen in die Garage ein entwendeten das Auto.

Der Wert des Wagens, Baujahr 1996, wurde mit fast 100.000 Euro angegeben.

Von SP