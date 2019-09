Dresden

Am vergangenen Wochenende sind Diebe in ein Rekohaus an der Louisenstraße eingebrochen. Dabei hebelten die Täter eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Laut Polizeiangaben stahlen sie unter anderem einen Trennschleifer sowie ein Tablet. Der Wert des Diebesgutes beträgt circa 1.500 Euro. Der bei der Tat entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Von heh