Dresden

Diebe sind in der Nacht zum Montag in Büros einer Firma an der Siemensstraße in Leuben eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Geld aus einem Tresor, drei Laptops und mehrere Münzgeldkassetten. Bei dem Einbruch entstanden etwa 5000 Euro Sachschaden. Der Wert des Diebesgut muss noch ermittelt werden.

Von DNN