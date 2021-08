Dresden

In Dresden-Leuben sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle und einen Bürocontainer eingebrochen.

Auf der Pirnaer Landstraße hoben sie das Zugangstor zum Firmengrundstück aus den Angeln und hebelten anschließend den Bürocontainer auf. Zusätzlich öffneten sie gewaltsam eine Lagerhalle.

Die Diebe stahlen Werkzeug und eine Jacke im Gesamtwert von 7,500 Euro. Weiteres Diebesgut wurde beiseite gelegt, aber nicht mitgenommen. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro

Von SP