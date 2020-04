Dresden

Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft an der Straße An der Prießnitzaue eingebrochen. Laut Polizeiangaben hebelten die Täter die Zugangstür auf und stahlen rund 2000 Euro aus der Kasse sowie Aquarienzubehör im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Von lc