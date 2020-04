Dresden

Diebe sind in der Nacht zum Sonntag in ein Büro sowie in eine Waschanlage an der Kötzschenbroder Straße eingebrochen.

Die Täter knackten drei Zahlautomaten der Waschanlage und stahlen das gesamte Bargeld in unbekannter Höhe. Zudem schlugen die Langfinger im Büro ein Fenster ein, um es anschließend zu durchsuchen. Diebesgut und Sachschaden sind bisher unbekannt.

Von lc