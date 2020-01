Dresden

Bei einem Diebstahl am Dienstagabend am Straßburger Platz ist ein 39 Jahre alter Passant verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein älterer Mann in einem Haushaltswarengeschäft Waren im Wert von 35 Euro gestohlen. Weil beim Verlassen des Geschäfts die Warensicherung Alarm schlug, griff der Passant ein und hielt den flüchtenden Täter fest.

Daraufhin schlug der Dieb den 39-Jährigen mit einem Gegenstand, verletzte ihn und flüchtete. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von DNN