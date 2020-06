Dresden

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat gestern Vormittag einen Ladendetektiv leicht verletzt, als dieser ihn festhalten wollte.

In einem Markt an der Prohliser Allee hatte der Detektiv beobachtet, wie sich der 37-jährige Verdächtige eine Dose Bier in die Jacke steckte. Nach dem Kassenbereich sprach er ihn an und begleitete ihn in ein Büro. Als der Detektiv die Polizei hinzuziehen wollte, wehrte sich der 37-Jährige und verletzte den 10 Jahre Älteren leicht.

Der 37-jährige Deutsche muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Von dnn