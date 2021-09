Dieb schubst Verkäuferin in Dresden-Gorbitz

Dresden

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Räuber geschnappt. Der Mann hatte in einem Geschäft am Merianplatz in Dresden-Gorbitz Waren mitgehen lassen wollen.

Die Sicherungsanlage schlug an, als er das Geschäft verließ. Daraufhin händigte er einer Verkäuferin drei Artikel aus, der er vermutlich hatte stehlen wollen. Die Anlage schlug jedoch wieder an – offenbar hatte er noch etwas einstecken. Als die Angestellte versuchte, ihn erneut aufzuhalten, stieß der Verdächtige die 47-Jährige beiseite und flüchtete.

Anhand ihrer Täterbeschreibung schnappte die Polizei kurze Zeit später einen 42-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Raubes ermittelt.

