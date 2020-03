Dresden

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter eine 32-Jährige geschlagen. Die Frau arbeitet als Verkäuferin in einem Supermarkt und hatte den Mann beim Stehlen ertappt.

Der Täter war im Discounter beobachtet worden, wie er Waren in seinem Rucksack verstaute. Als er den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen wollte, sprach ihn die 32-Jährige an und versuchte ihn aufzuhalten. Der Mann schlug nach ihr und konnte so in unbekannte Richtung flüchten. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Stehlschaden beträgt rund 50 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl.

Von DNN