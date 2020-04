Dresden

Diebe sind am Wochenende in eine Bibliothek an der Tolkewitzer Straße eingebrochen. Laut Polizeiangaben hebelten die Täter eine Tür auf, durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem ein Tablet.

Anschließend fanden Polizeibeamte das Tablet bei einem 33-Jährigen, den sie in der Nacht zum Montag nach einem Einbruch in ein Geschäft am Schillerplatz festnahmen. Nun prüfen die Ermittler, ob der Deutsche auch für den Diebstahl in der Bibliothek verantwortlich ist.

Von lc