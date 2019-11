Dresden

Ein Ladendetektiv, der den Diebstahl eines Stück Butters im Wert von rund einem Euro beobachtet hatte, ist am Mittwochmorgen von dem Dieb geschlagen worden. Der 47-Jährige hatte den 34 Jahre alten Langfinger bei seinem Tun in einem Lebensmittelmarkt an der Prohliser Allee beobachtet und ihn nach dem Verlassen des Ladens angesprochen.

Der Ertappte schlug nach dem Mann und versuchte zu fliehen. Der Detektiv konnte ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 34-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Von fkä