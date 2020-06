Dresden

Fangesänge schallten durch die Luft, schwarz-gelber Rauch vernebelte die Sicht. Rund 2000 Anhänger von Dynamo Dresden kamen am letzten Spieltag vor dem Rudolf-Harbig-Stadion zusammen, um ihre Mannschaft zu feiern und Sportdirektor Ralf Minge zu verabschieden. Trotz oder gerade wegen des Abstiegs bewiesen die Fans am Sonntag ihre Liebe zum Verein – hielten dabei aber weder Abstand zueinander, noch waren sonderlich viele Schutzmasken zu sehen. Nun ermittelt die Polizei gegen die rund 2000 Dynamo-Anhänger, sowohl für den Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung als auch für das Abrennen von Pyrotechnik.

Videomaterial soll Beweise liefern

Die Beamten waren am Sonntag nach eigenen Angaben mit 130 Einsatzkräften vor Ort, eingegriffen hatten diese allerdings nicht. „Sowohl das Abbrennen von Pyrotechnik als auch der Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung sind keine Straftaten sondern lediglich Ordnungswidrigkeiten. Ein Eingreifen der Polizei wäre nicht verhältnismäßig gewesen“, erläutert Pressesprecher Marko Laske. Stattdessen filmten die Polizisten das Geschehen, um im Nachhinein die Vergehen feststellen und beweisen zu können.

Polizei wollte Situation nicht eskalieren lassen

„Auch die Deeskalation der Situation spielte beim Vorgehen eine wichtige Rolle“, so Laske weiter. Personen, die Pyrotechnik gezündet haben, aus der Gruppe zu entfernen, sei mit einem erhöhten Risiko verbunden. Das Videomaterial wolle die Polizei in den nächsten Tagen auswerten. Anwesende müssen nun mit Geldstrafen rechnen.

Spieler bedankten sich vom Stadion aus bei den Fans

Die Spieler und auch Sportdirektor Ralf Minge blieben auf sicherer Distanz zu ihren Anhängern, heizten die Masse mit Sprechchören aber weiter an. Auf Twitter feierte der Verein die Treue ihrer Fans mit einem kurzen Video und titelte: „ Dresden ist eben anders.“

Auch Fans von Arminia Bielefeld brachen Corona-Verordnung

Am Dienstag spielt der 1. FC Lok Leipzig gegen den SC Verl in Bielefeld. Für das Relegationsspiel um den Aufstieg in die 3. Liga haben sich bereits zahlreiche Fans der Blau-Gelben angemeldet, die ihre Mannschaft nach Nordrhein-Westfalen begleiten wollen. Eine ähnliche Situation wie in Dresden möchte der Verein allerdings verhindern. Auch der Aufstieg von Arminia Bielefeld hatte eine größere Feier von Spielern und Fans zur Folge, die zunächst vor dem Stadion und später mit rund 2000 Anhängern in der Stadt gefeiert haben.

