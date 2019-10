Dresden

Der 32-jährigen Steffen S. aus der Südvorstadt ist wieder aufgetaucht. Er befindet sich wieder im Krankenhaus Friedrichstadt. Am Samstag hatte er die Klinik, in der er zur Behandlung war, verlassen und war spurlos verschwunden. Die Polizei hatte am Montag einen Zeugenaufruf gestartet.

Bürger haben den Gesuchten noch am selben Tag in der Nähe des Sandweges festgestellt. Aufgrund der offensichtlichen Hilflosigkeit des Mannes hatte der Hinweisgeber die Rettungsleitstelle informiert.

Von ps