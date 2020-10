Das Abwehrzentrum ermittelt wegen brennender Vonovia-Autos in Dresden

Dresden

Drei brennende Firmenwagen des Wohnungsbaukonzerns Vonovia könnten auf das Konto von Extremisten gehen, vermuten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ( LKA). Die Wagen waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.15 Uhr an der Schweriner Straße in Höhe der Hausnummer 52 in Brand gesteckt worden. Die Autos wurden völlig zerstört, es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Der Brandursachenermittler und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sicherten am Tatort Spuren. Bisher ergaben sich noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Vor allem aus der linken Szene gebe es immer wieder Kritik an den Geschäftspraktiken der Firma, heißt es in einer Meldung der dpa.

Staatsanwaltschaft und LKA suchen nach Zeugen, die zur Tatzeit rund um das Kraftwerk Mitte und angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen gemacht haben. Auch Hinweise zu Aktivitäten im Internet, die zur beschriebenen Tat Aufschluss geben können, sind für die Ermittler von Interesse.

Rufnummer des LKA: 0800 855 20 55

Von DNN