Dresden

Am Sonntag hat der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Liesel-von-Schuch-Straße gebrannt. Die Feuerwehr trug über zwei Gebäudeseiten einen Löschangriff vor und setzte außerdem eine Drehleiter zur Brandbekämpfung ein. Die Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Daher waren auch keine Verletzten zu beklagen.

Im Einsatz waren 48 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der Rettungswache Striesen, der U-Dienst, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Von DNN