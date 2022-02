Dresden

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Nickern: Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Langobardenstraße hat in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Polizeiinformationen zufolge hatte er gegen 1.30 Uhr Feuer gefangen. Als die Brandbekämpfer eintrafen, stand das Dachgeschoss lichterloh in Flammen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, ein 58-Jähriger verletzte sich dabei leicht. Mit mehreren Strahlrohren löschten die Feuerwehrleute die Flammen. So konnten sie verhindern, dass sich das Feuer auf die unteren Etagen ausbreitet. Dennoch ist das Haus zunächst wahrscheinlich unbewohnbar.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern. Durch den Brand waren auch Dachziegel heruntergefallen und hatten einige im Umfeld geparkte Autos beschädigt.

Die Langobardenstraße war wegen des Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

