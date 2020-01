Dresden

In der Silvesternacht kam es gegen 0.45 Uhr auf der Altenberger Straße zu einem Dachstuhlbrand. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte das Dach einer Gaube auf einer Fläche von ca. 5 Quadratmetern.

In den Wohnungen unter dem Dach befanden sich noch Personen, welche mit Unterstützung der Polizei durch die Feuerwehr ins Freie gebracht worden sind. Über eine Drehleiter wurde ein Trupp mit einem C-Rohr in Stellung gebracht, welcher den Brand rasch löschen konnte. Im Anschluss wurden der betroffene Dachbereich sowie der Dachboden und die Wohnungen im Dachgeschoss mit Wärmebildkameras von kontrolliert. Glücklicher Weise wurden die Wohnungen nicht in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Mieter nach Abschluss der Arbeiten ihre Wohnungen wieder betreten konnten. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Altenberger Straße wurde während der Löscharbeiten durch die Polizei komplett gesperrt und die Einsatzstelle durch das THW gesichert.Im Einsatz waren insgesamt 29 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt sowie das Technische Hilfswerk und der Zugführer Umweltschutz.

Von rh/ffw