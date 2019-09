Dresden

Zwei Schwer- und sieben leichter Verletzte, das ist die traurige Bilanz eines Unfalls an der Kreuzung Wiener/Oskarstraße in Strehlen. Am späten Mittwochnachmittag hat eine Pkw-Fahrerin offenbar die Vorfahrt eines DVB-Busses missachtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit einem Hyundai 10 in landwärtiger Richtung auf der Wiener Straße unterwegs. An der Kreuzung Oskarstraße übersah sie gegen 17.30 Uhr offenbar den Bus der Linie 75, der auf der Hauptstraße fuhr. Der Busfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte dem Hyundai in die Fahrerseite. Der Kleinwagen schleuderte durch den Zusammenstoß auf den Fußweg. Die 41 Jahre alte Hyundaifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, Feuerwehrleute mussten sie befreien. Die Frau hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im Bus stürzten mehrere Fahrgäste. Eine 77-Jährige wurde schwer verletzt. Sechs weitere Fahrgäste sowie der 43 Jahre alte Busfahrer erlitten leichte Verletzungen. Bei dieser Anzahl an Verletzten handelt es sich um einen Massenanfall an Verletzten (MANV). Deshalb war auch ein sogenannter leitender Notarzt im Einsatz, der die medizinische Versorgung der Verletzten am Unfallort koordinierte.

Am Hyundai entstand Totalschaden. Der erheblich beschädigte Gelenkbus musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Von halk/dpa/ttr