DVB-Bus fängt in Dresden-Striesen Feuer – Totalschaden

Dresden

Am Montagabend hat in Dresden ein DVB-Bus Feuer gefangen. Der Brand brach am Motor im Heck des Gelenkbusses aus, der gerade auf der Augsburger Straße in Striesen in Richtung Betriebshof fuhr.

Der Busfahrer hatte sein Fahrzeug unverletzt verlassen und erste Löschversuche unternommen. Fahrgäste waren nicht an Bord. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend. Trotzdem sich das Feuer nicht auf den gesamten Bus ausbreitete, entstand Totalschaden. Die Augsburger Straße musste am Abend gesperrt werden.

Von halk