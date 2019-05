Dresden

Weil ein Autofahrer anscheinend eine Ampel nicht beachtet hat, kam es am Sonntagabend zu einem Unfall auf dem Pirnaischen Platz. Gegen 19 Uhr fuhr ein brauner Pkw über die St. Petersburger Straße von der Carolabrücke kommend und wollte am Pirnaischen Platz in die Grunaer Straße einbiegen. Laut Zeugenbericht stand seine Ampel auf Rot, er fuhr dennoch weiter. Dabei kam es zu einem Zusammenprall mit einem weißen Transporter, der auf der Gegenspur in Richtung Dresdner Neustadt unterwegs war. Drei Rettungswagen wurden alarmiert. Sie brachten die Insassen der beiden Fahrzeuge – drei Kinder und vier Erwachsene – vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von DNN