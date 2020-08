Cossebaude

In der Nacht zu Sonntag kam es in Cossebaude zu einer verheerenden Brandserie. Aus zunächst unbekannter Ursache gingen innerhalb kürzester Zeit ein Mercedes auf der Dresdner Straße, ein Ford auf der August- Bebel-Straße und ein VW auf der Heinrich-Mann-Straße in Flammen auf. An allen drei Fahrzeugen entstand dabei Totalschaden - mit einer Summe von rund 98.000 Euro.

Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass ein Unbekannter dabei beobachtet wurde, wie er mittels Grillanzünder die Lauffläche eines der Fahrzeuge in Brand setzte. Als er ertappt wurde, flüchtete er. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von fg