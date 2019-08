Am Montagmorgen ist ein zunächst unbekannter Mann in ein Bürogebäude an der Ostraallee eingebrochen und hat zwei Akkus gestohlen. Eine aufmerksame Angestellte beobachtete den mutmaßlichen Täter auf dem Parkplatz und wendete sich an die Polizei. Diese nahmen nur wenig später einen 28-jährigen Tatverdächtigen fest.