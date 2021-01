Corona-Kontrollen der Polizei Dresden

Dresden

Polizisten haben am vergangenen Wochenende im Raum Dresden die momentan geltenden Coronaschutz-Regeln durchgesetzt. Im Fokus der Kontrollen standen nach wie vor die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie verbotene Zusammenkünfte.

Auch am Montag kontrollierte die Polizei verstärkt: Besonders Augenmerk lag auf der in den sozialen Netzwerken angekündigten Protestaktion „Wir machen auf“. Ursprünglich hatten Einzelhändler, Gastronomen und andere Unternehmer angekündigt, ihre Geschäfte zu öffnen. Laut Medienberichten änderten sich jedoch kurzfristig die Pläne.

Bei den Kontrollen am Wochenende stellten die Polizisten 30 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen fest. Hinzu kamen neun Verstöße gegen das Alkoholverbot. Die Folge: entsprechende Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. „Die Situation in den Wintersportgebieten im Raum Dresden zeigte sich am Wochenende entspannt“, heißt es seitens der Polizei. Einzig in Altenberg stellten Einsatzkräfte vier Verstöße gegen die 15-Kilometer-Regel fest.

„Weiterhin nutzen auch Trickbetrüger die Corona-Situation aus“, sagt ein Sprecher der Polizei. So riefen am Wochenende bislang unbekannte Täter bei mehreren Senioren an. Sie erzählten, dass deren Angehörige an Corona erkrankt seien. Gleichzeitig forderten sie für dringend benötigte Medikamente fünfstellige Summen.

