Dresden

Insgesamt 780 Polizisten waren am Sonnabend in Dresden im Einsatz, um Corona-Proteste zu unterbinden. Bereits seit den Vormittagsstunden waren die Beamten im Stadtzentrum präsent, gegen 15 Uhr trafen einzelne Personen am Altmarkt und dem Neumarkt ein. Sie wurden angesprochen und erhielten Platzverweise. Zudem wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Im Verlauf des Tages gab es Hinweise, dass sich Kritiker der Corona-Maßnahmen am Comeniusplatz versammeln wollen. Die Polizei verlegte Einsatzkräfte zum Ort und stellte mehrere hundert Personen im Bereich des Großen Gartens fest. Mehrere kleinen Gruppen liefen dann in Stadtteile im Osten Dresden, vor allem in Striesen „spazierten“ die Protestler am Nachmittag. Die Beamten sprachen sie fortwährend an und stellten die Identitäten von mehreren Dutzend Personen fest. Insgesamt wurden am Sonnabend mehr als 100 Verfahren eingeleitet.

Stadtweites Verbot durchgesetzt

Die Polizeidirektion Dresden wurde von der sächsischen Bereitschaftspolizei sowie Berliner Polizisten unterstützt. Zudem waren zwei Teams zum Schutz von Medienvertretern unterwegs.

Im Vorfeld hatten Aufrufe zu Protesten in einschlägigen Telegram-Gruppen kursiert. Das Dresdner Ordnungsamt erließ aufgrund einer Gefahrenprognose der Polizei ein stadtweites Verbot von Versammlungen des „maßnahmenkritischen Klientel“.

