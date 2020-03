Dresden

Am Mittwochabend haben Polizeibeamte in einer Wohnung an der Guerickestraße Betäubungsmittel gefunden.

Nach einem Zeugenhinweis durchsuchten die Beamten die Wohnung einer 18-jährigen Deutschen und fanden mehrere Tütchen mit Cannabisprodukten, ca. 50 Ecstasy-Tabletten sowie Utensilien zum Betäubungsmittelhandel. Die Frau wurde festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Von DNN