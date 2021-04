Buttersäureanschlag auf Buchhaus Loschwitz in Dresden

Dresden

Das Buchhaus Loschwitz an der Friedrich-Wieck-Straße in Dresden ist in der Nacht zu Montag angegriffen worden. Die Täter warfen ein Schaufenster ein und verteilten nach ersten Erkenntnissen auch stinkende Buttersäure.

Anwohner berichteten, gegen 0.45 Uhr einen Knall gehört zu haben. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Die Buchhandlung wird von Susanne Dagen mitbetrieben, die für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt. Ihr wird seit Jahren Pegida-Nähe nachgesagt. Sie war nach den Tumulten auf der Frankfurter Buchmesse gegen rechte Verlage auch Mitinitiatorin der „Charta 2017“, die die Präsenz ebensolcher Verlage verteidigte.

Von plu