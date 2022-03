Busnotbremsung am Dr.-Külz-Ring in Dresden: Drei Fahrgäste verletzt

Dresden

Wer sich regelmäßig am Dr.-Külz-Ring in Dresden aufhält, kennt das Phänomen: Immer wieder kommen sich unaufmerksame Fußgänger und DVB-Fahrzeuge an der Haltestelle „Prager Straße“ in die Quere – trotz Fußgängerampel an dieser Stelle.

Ebendies hat sich auch am Donnerstagmittag ereignet, jedoch mit Folgen. Ein Bus der Linie 62 musste gegen 12 Uhr wegen einer plötzlich auftauchenden Fußgängerin scharf bremsen. Die 64-Jährige auf der Fahrspur blieb unverletzt. Doch im Bus stürzten drei Fahrgäste, 18, 34 und 70 Jahre alt. Sie alle zogen sich leichte Verletzungen zu. Außerdem ging eine Innenscheibe im Bus kaputt.

Von fkä