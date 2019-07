Dresden

Am Sonntagabend haben Dresdner Polizeibeamte einen 45-jährigen Deutschen festgenommen, der zuvor eine Busfahrerin der Linie 61 sexuell belästigt haben soll. Der Täter sprach die 30-Jährige während der Fahrt zwischen den Haltestellen Pohlandplatz und Körnerplatz an und legte diverse Erotikutensilien auf ihren Arbeitsplatz. Im Anschluss manipulierte er an seinem bedeckten Geschlechtsteil.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann noch am Körnerplatz vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die Polizei bittet Fahrgäste, welche die Straftat beobachtet haben, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Von kcu