Dresden

Auf der Weißeritzstraße in der Dresdner Altstadt hat es am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Zuge einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem Bus ordentlich gekracht. Die Frau übersah beim Überqueren der Straßenbahn- und Bustrasse einen Bus der Linie 94. Der Fahrer dieses Gefährts drückte sofort die Notbremse, als die Frau in seinem Blickfeld auftauchte, traf sie jedoch trotzdem.

Die Fußgängerin wurde beim Zusammenprall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Bus selbst stürtzten während der Kollision vier Kinder und fünf Erwachsene.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Linien 10 und 94 waren aufgrund der Unfallaufnahme zeitweise gestört.

Von mb