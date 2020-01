Dresden

Buntmetalldiebe treiben derzeit ihr Unwesen in Cotta. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen Regenrinnen von mehreren Häusern im Dresdner Stadtteil gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag montierten die Täter Fallrohre in der Nähe des Leutewitzer Parks. Anwohner der Lübecker Straße bemerkten am nächsten Morgen die Geräusche und alarmierten die Polizei, die mit einem Fährtenhund anrückte. Doch die Diebe entkamen. An zwei Häusern an der Lübecker Straße wurden fünf Fallrohre mit jeweils einer Länge von drei Metern gestohlen. Der Schaden ist noch nicht bekannt. „Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ermittelt nun die Polizei“ sagt Polizeisprecher Lukas Reumund.

Von DNN