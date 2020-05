Dresden

Die Bundespolizei hat in Dresden am Mittwoch zehn Entenküken gerettet. Die Jungvögel waren ohne Eltern unterwegs und im Begriff, die Bahngleise am Dresdner Hauptbahnhof zu betreten.

Die Dresdner Feuerwehr holte die Küken ab und setzten sie vorübergehend in den betriebseigenen Teich.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä