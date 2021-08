Dresden

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in zwei Bürogebäude am Lockwitzgrund eingebrochen. Wie die Polizei Dresden mitteilt, entwendeten sie Bargeld und mehrere Smartphones im Gesamtwert von knapp 3000 Euro.

Bei einem Gebäude hebelten die Täter die Eingangstür auf, in das andere gelangten sie über eine Terassentür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Von EE