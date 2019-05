Dresden

Am Montag ist gegen 12.15 Uhr ein Schuppen an der Straße Altfriedersdorf in Flammen aufgegangen. Die im Schuppen eingelagerten Sachen – unter anderem ein Motorrad und mehrere Fahrräder – wurden ebenso zerstört wie der Schuppen selbst. Warum das Häuschen in Brand geriet, ist noch völlig unklar. Bisher liegen noch keine Angaben über den Sachschaden vor. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von Jennifer Georgi