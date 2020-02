Dresden

Ein Müllcontainer an der Waisenhausstraße ist am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an. Für die Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr kurzzeitig eine Fahrspur der Waisenhausstraße.

In dem Müllcontainer waren Bauabfälle in Brand geraten. Quelle: IPicture

Der Feuerwehr zufolge waren Bauabfälle wie alte Fensterrahmen und wahrscheinlich Pappe in Brand geraten. Da die Kameraden den stark qualmenden Behälter nahe dem Dippoldiswalder Platz mit Wasser allein nicht löschen konnten, setzten sie zusätzlich Schaum ein. Die Löscharbeiten wurden von vielen Schaulustigen beobachtet.

Von DNN