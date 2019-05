Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind an der Lübecker Straße in Dresden-Cotta sieben Gartenlauben in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr anrückte, standen vier der Häuschen bereits komplett in Flammen, drei weitere hatten Feuer gefangen.

Letztlich brannten vier Lauben nieder, die anderen wurden beschädigt. Die Lübecker Straße war währen der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Hinweise zum Brand oder zu verdächtigen Personen im Umfeld der Gartensparte nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä