Dresden

Im Stadtteil Dresden-Gorbitz hat es in der Nacht zum Dienstag mehrfach gebrannt. Zunächst war an der Coventrystraße ein Gebüsch in Flammen aufgegangen. Kurz nach 23 Uhr dann standen mehrere Lebensmittelkühlbehälter und Europaletten an einem Supermarkt am Amalie-Dietrich-Platz in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte in Übergreifen des Feuers auf die Hausfassade und löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kurz nach Mitternacht schließlich brannte eine Altpapiertonne auf der Gorbitzer Straße. Ein Autofahrer hatte den Qualm bemerkt. Diesen Brand löschte die Feuerwehr mit einer Gießkanne, bevor größerer Schaden entstand.

Von halk