Dresden

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Feuerteufel auf der Holzhofgasse gezündelt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge setzten die Unbekannte lediglich ein Fahrzeug, bei dem es sich um den Wagen der Baufirma „Hentschke“ handeln soll, in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf drei weitere, in der Nähe geparkte Autos über. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro. Wann genau das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar, ebenso wie das Motiv der Täter.

Allerdings haben in der vergangenen Woche schon einmal Fahrzeuge derselben Baufirma gebrannt. Am 5. November legten Unbekannte an mehreren Stellen auf dem Betriebsgelände des Unternehmens in Bautzen Feuer, unter anderem zündeten sie einen Bagger und eine Sattelzugmaschine an. Und im August hatten sich Autonome zum Brandanschlag auf dem Gelände des JVA-Neubaus in Zwickau bekannt und angegeben, sie wollten damit gegen den Geschäftsführer der Firma Hentschke protestieren. In diesen Fällen ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des LKA Sachsen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten im August, am 5. November und in der Nacht zum heutigen Freitag gibt, wird derzeit von der Polizei geprüft.

