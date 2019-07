Dresden

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft an der Bauhofstraße zwischen Freiberger und Löbtauer Straße in Dresden ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr gegen 2.45 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in einem der Zimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten einige Bewohner bereits das Gebäude verlassen.

Die Retter fanden im ersten Obergeschoss einen Mann bewusstlos auf und trugen ihn aus dem verrauchten Raum. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Nach Auskunft der Polizei und des Sozialamts handelt es sich um einen 54 Jahre alten Bewohner der Unterkunft. Weitere 14 Menschen wurden durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sowie durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Einrichtung weiterhin als Übergangswohnheim nutzbar

Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf weitere Zimmer übergriff. Die Bewohner wurden vorläufig in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe untergebracht und konnten mittlerweile innerhalb des Übergangswohnheimes eine Unterbringung beziehen. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Lediglich das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind betroffen. Damit reduziert sich die Kapazität von 56 auf 40 Plätze. Nach vorliegenden Kenntnissen kann die Einrichtung jedoch weiter als Übergangswohnheim genutzt werden.

Die betroffenen Wohnungen sollen schnellstmöglich wieder hergerichtet werden, so die Betreibergesellschaft der Einrichtung. Wenn die Stromversorgung repariert und die Brand- und Löschwasserschäden beseitigt sind, können einzelne Wohnungen der beiden unteren Etagen wieder genutzt werden.

Sozialamt bietet Bewohnern Unterstützung an

Um sich einen ersten Eindruck von der Gesamtsituation zu verschaffen waren bereits am Vormittag Sozialarbeiter und Mitarbeiter gemeinsam mit der Betreibergesellschaft der Einrichtung Human-Care vor Ort. Dort sprachen sie auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. „Wir bieten allen 37 in der Einrichtung wohnenden Personen Hilfe und Unterstützung bei der Verarbeitung des nächtlichen Ereignisses an“, sagt Dr. Susanne Cordts, Leiterin des Sozialamtes.

Die Polizei ermittle zur Brandursache, sagte ein Sprecher. Über die Schadenshöhe liegen zur Zeit keine Kenntnisse vor. Aktuell betreut das Dresdner Sozialamt 290 wohnungslose Menschen. 260 von ihnen sind in Übergangswohnheimen untergebracht. 30 Menschen leben im vom Sozialamt angemieteten Wohnungen. Insgesamt sind 240 Männer und 50 Frauen betroffen.

Von dpa/fkä/lp