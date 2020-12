Dresden

In einem Nachtklub am Dresdner Felsenkeller ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Feuer rasch gelöscht worden. Am Vormittag wurden noch Glutnester beseitigt.

Verletzte gab es nicht. Im Einsatz waren 48 Kameraden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Von fkä