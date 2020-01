Dresden

Am Donnerstagmorgen hat ein Verkaufsstand an der Alaunstraße gebrannt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Fläche von sechs Quadratmetern in Flammen. 15 Einsatzkräfte nahmen die Brandbekämpfung auf, die sich über Stunden hinweg zog. Die Ursache des Feuers ist der Feuerwehr zufolge noch nicht bekannt.

Von DNN