Dresden

Am Montagmorgen hat es in einer Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses an der Herzberger Straße in Prohlis gebrannt. Die Mieter hatten das Haus bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Kameraden löschten das Feuer zügig. Die betroffenen Wohnung ist dennoch nicht mehr bewohnbar.

Von DNN