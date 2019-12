Dresden

Brand im Hochhaus am Sonnabend: Gegen 18.30 Uhr musste die Berufsfeuerwehr nach Prohlis ausrücken. In einem Hochhaus auf der Gamigstraße stand eine Wohnung in der 14. Etage in Flammen. Die Feuerwehrleute, die von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Niedersedlitz unterstützt wurden, konnten das Feuer schnell löschen. Doch Löschwasser und Ruß hinterließen ihre Spuren, die Wohnung wurde unbewohnbar. Der stark angetrunkene Mieter der Wohnung wurde von Polizeibeamten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die angrenzenden Wohnungen waren teilweise verraucht und mussten von Feuerwehrleuten entlüftet werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von tbh