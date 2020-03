Dresden

Am Montagabend ist in einer Gartensparte an der Weimarischen Straße in Dresden-Pieschen ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr eintraf, standen ein Pavillon und zwei angrenzende Lauben in Flammen.

Die Kameraden öffneten teilweise die Dächer der Lauben und entfernten auch Verkleidungen, um verborgene Glutnester zu finden. Der Pavillon wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Lauben schwer beschädigt. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar.

Von DNN