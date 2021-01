Dresden

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Boxberger Straße im Dresdner Stadtteil Prohlis ist ein Mann schwer verletzt worden. Feuerwehrleute hatten ihn aus der brennenden Wohnung gerettet. Sanitäter behandelten den Mann noch vor Ort, anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus.

Bereits auf dem Weg zum Einsatzort hatten Feuerwehrleute die Rauschschwaden sehen können. Wegen der „angespannten Parksituation im betroffenen Wohngebiet“ sei es nicht möglich gewesen, das Gebäude direkt zu erreichen, heißt es seitens der Feuerwehr.

Ursache des Brandes ist unklar

Mehrere Trupps mit Atemschutzmasken drangen schnellstmöglich in die Wohnung im fünften Stock ein. Zuvor hatte vermutlich ein Anwohner eine vermisste Person gemeldet. Dort fanden die Einsatzkräfte den Mann, der laut DNN-Informationen lebensgefährlich verletzt war.

Parallel dazu löschten Feuerwehrleute den Brand und lüfteten anschließend die Wohnung maschinell. Die Brandursache ist unklar.

Von ffo und ce