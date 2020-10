Dresden

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr zu einem Wohngebäude an der Eichendorffstraße ausrücken. Aus bisher noch unbekannter Ursache, brannte eine Küche im ersten Obergeschoss.

Als die Rettungskräfte eintrafen, standen bereits zahlreiche Mieter vor dem Mehrfamilienhaus. Der Bewohner der Brandwohnung stand schockiert und voller Ruß vor seiner Bleibe. Die Feuerwehr brachte ihn in Sicherheit und übergab ihn dem Rettungsdienst, welcher ihn notärztlich versorgte und in ein Krankenhaus transportierte.

Der Brand hatte die Wohnung so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie bis auf Weiteres nicht bewohnbar ist. Alle anderen Mieter konnten nach ausgiebiger Belüftung in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von fg