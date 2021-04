Brand in Dresden-Johannstadt: Balkon fängt Feuer

Dresden

Am Dienstagabend kam es an der Pfeifferhannsstraße in Johannstadt zu einem Balkonbrand.

Nach Angaben der Polizei hatte das Feuer ein Hochbeet auf einem Balkon in der zehnten Etage des Hauses beschädigt und ist in der Folge auf die Brüstung übergegriffen.

Bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte Flammen aus dem Balkon schlagen, woraufhin der Einsatzleiter eine Erhöhung der Alarmstufe anwies, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr Dresden. Die Einsatzkräfte drangen in das Gebäude ein und konnten das Feuer schnell löschen, so dass es nicht auf die Wohnung übergreifen konnte.

Durch das Eingreifen der Rettungskräfte konnte das Feuer nicht auf die anliegende Wohnung übergreifen. Quelle: Roland Halkasch

Durch die Hitze zerplatzte eine Fensterscheibe der Wohnung. Von den Bewohnern wurde keiner verletzt. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor und die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

Von tik