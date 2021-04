Dresden

Nach dem Brand am Freitagabend an der Bahnhofstraße in Cossebaude ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Angaben zum Brand oder zu verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0351/4 83 22 33 entgegen.

Am Karfreitag brannten mehrere Gegenstände sowie eine Halle samt Anbau. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte offenbar ein Gebüsch in Hallennähe entzündet hatten.

Von tik